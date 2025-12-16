Murió Lorens, el ciudadano norteamericano que por más de 20 años sostuvo con su pensión vitalicia uno de los albergues de perros más numeroso de la ciudad, incluido aquel que por años sobrevivió frente al Consulado Americano sobre la calle Libertad.

Lorens, de casi 80 años, fue encontrado sin vida el domingo pasado, pero en su casa de la colonia El Campanario dejó en el abandono a más de 200 perros rescatados, enfermos, desnutridos, heridos, entre excremento y orines. Ahora activistas como Román piden ayuda para rescatar a estos animales.

“La situación es bastante crítica, los perros se encuentran en mal estado, están en mal estado de salud, muchos hay mucho perro viejito, hay mucho perro con problema de piel, la gran mayoría tienen pulgas, tienen garrapatas, estamos solicitando donativos, pues en dinero o de croquetas”.

Hasta el momento se han rescatado 20 perros del albergue de Lorens, además de que cuatro fueron encontrados muertos. Cualquier apoyo con donaciones o adopciones comunicarse al WhatsApp 3314148548. (Por José Luis Jiménez Castro)