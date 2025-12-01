Algunas por extorsión, otras por acoso y hostigamiento, son las denuncias formales presentadas ante la Fiscalía del Estado contra el Ayuntamiento de Tequila, confirmó el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien señaló que han sido varias empresas y comerciantes las víctimas y los denunciantes.

“Una empresa tequilera del municipio presentó denuncias contra distintos funcionarios públicos por casos presuntamente de extorsión. Y entiendo que el fin de semana se recibieron otras denuncias por temas de acoso, esto tendrá que seguir una suerte de investigación por parte de la Fiscalía del Estado y evidentemente no puede ser una investigación con un carácter político o partidista”.

Las denuncias contra el Ayuntamiento de Tequila se dan en medio de los señalamientos directos contra el propio alcalde, Diego Rivera. (Por Gustavo Cárdenas)