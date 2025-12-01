Algunas por extorsión, otras por acoso y hostigamiento, son las denuncias formales presentadas ante la Fiscalía del Estado contra el Ayuntamiento de Tequila, confirmó el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien señaló que han sido varias empresas y comerciantes las víctimas y los denunciantes.
“Una empresa tequilera del municipio presentó denuncias contra distintos funcionarios públicos por casos presuntamente de extorsión. Y entiendo que el fin de semana se recibieron otras denuncias por temas de acoso, esto tendrá que seguir una suerte de investigación por parte de la Fiscalía del Estado y evidentemente no puede ser una investigación con un carácter político o partidista”.
Las denuncias contra el Ayuntamiento de Tequila se dan en medio de los señalamientos directos contra el propio alcalde, Diego Rivera. (Por Gustavo Cárdenas)
Aumentan denuncias contra el gobierno de Tequila
