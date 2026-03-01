Un hombre que conducía una camioneta de servicios funerarios perdió la vida al impactarse contra la caja de un tráiler en la carretera a Morelia, a la altura del kilómetro 40, en Tlajomulco.

De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión habría realizado un corte a la circulación y quedó atravesado sobre ambos carriles cuando la camioneta se estrelló contra la parte media de la caja seca.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que el conductor quedó prensado entre los fierros del vehículo y ya no presentaba signos vitales.

La unidad realizaba un traslado desde Guadalajara con destino al municipio de Zacoalco de Torres.

Personal de Ciencias Forenses se encargó de la extracción del cuerpo y del retiro de los vehículos involucrados.

Las autoridades liberaron la circulación en la zona, aunque se prevé que el tránsito se normalice gradualmente en las próximas horas. (Por Edgar Flores Maciel)