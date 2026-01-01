El cinefotógrafo mexicano, Henner Hofmann, falleció a los 75 años.

Fue ganador del Premio Ariel por “La leyenda de una máscara” en 1991 y una figura clave en la formación de cineastas en México.

El Centro de Capacitación Cinematográfica confirmó su muerte y destacó su legado como maestro, mentor y director de la institución, donde formó a varias generaciones de realizadores.

Entre sus alumnos se encuentra el reconocido cinefotógrafo Rodrigo Prieto, quien expresó su tristeza y reconoció la huella que Hofmann dejó en sus estudiantes. (Por Katia Plascencia Muciño)