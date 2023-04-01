La Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco reportó que durante enero se han verificado 76 mil vehículos, la cifra más alta registrada para ese mes.

La titular de la dependencia, Paola Bauche, señaló que la verificación es una estrategia central para mejorar la calidad del aire.

Explicó que las fuentes móviles generan alrededor del 60 por ciento de los contaminantes en el estado, por lo que ampliar el universo de vehículos verificados es clave para reducir emisiones.

Subrayó que a mayor cumplimiento del programa, habrá más percepción de mejora en la calidad del aire en Jalisco.