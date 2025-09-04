El diseñador y empresario italiano, Giorgio Armani, pionero en redefinir la sastrería masculina y los trajes femeninos, murió este jueves a los 91 años.

Armani, cuyo nombre se volvió sinónimo del estilo italiano, logró combinar talento creativo con visión empresarial, al frente de una compañía que factura alrededor de 2 mil 300 millones de euros anuales.

En junio de 2025 había anunciado que no asistiría a la Semana de la Moda de Milán mientras se recuperaba en casa, sin dar detalles sobre su estado de salud.

Su muerte marca el fin de una era en la moda internacional.