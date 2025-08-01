Para el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Armando Mora Zamarripa, en la mesa técnica y de consulta que ayer encabezó el gobernador del Estado en torno a la problemática de movilidad en avenida López Mateos faltaron urbanistas.

“Lo que a mí, vi que faltó la opinión de urbanistas. Yo creo que son los principales actores en este momento para las tomas de decisiones. Los urbanistas son los que estudian el qué es lo que se debe de hacer en estos casos”.

El presidente de la AMIC, quien participó en la mesa de ayer, confirmó que para muchos vecinos de la avenida López Mateos un segundo piso ya fue un tema abordado y rechazado hace dos años y que no tenía por qué haberse retomado de nueva cuenta. (Por José Luis Jiménez Castro)