Un hombre, cuya edad no ha sido precisada, murió este jueves tras presuntamente ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en la colonia Ciudad Granja, en Zapopan.

El accidente ocurrió en la calle Los Pinos, al cruce con Periférico, donde testigos reportaron a un hombre inconsciente tirado en la banqueta. Al llegar al lugar, policías municipales confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con paramédicos, las lesiones que presentaba en las piernas eran consistentes con un atropellamiento. El conductor responsable no fue identificado ni localizado en la zona.

El área fue asegurada por elementos de la Policía de Zapopan en espera del Ministerio Público, que quedó a cargo de las indagatorias. Ninguna persona en el lugar reconoció a la víctima. (Por Edgar Flores Maciel)