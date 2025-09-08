Un joven de 23 años fue asesinado la tarde de este lunes en la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Etzatlán y La Barca, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y localizaron a la víctima inconsciente.

Al llegar policías y paramédicos, se confirmó la muerte del joven, identificado como carpintero de la zona, quien presentaba al menos tres impactos de bala en el rostro.

De acuerdo con los primeros reportes, tres sujetos participaron en la agresión y escaparon a toda velocidad. Hasta el momento no se cuenta con mayores características de los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)