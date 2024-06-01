Tras coincidir en que el caso es muy grave, el senador del PAN por Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, exige que se llegue a fondo en la investigación sobre el huachicoleo fiscal, en el cual están involucrados marinos, empresarios y funcionarios.

“Requerimos de una gran acción por parte del gobierno de la república. Qué bueno, yo de manera personal felicito a García Harfuch porque ha hecho este tipo de tareas y de detenciones pero requerimos ir a fondo.

-Involucran al panista Ernesto Ruffo-

Bueno, porque tiene una agencia aduanera. Él ha dicho, que me investiguen y hasta donde sea responsable yo respondo. Él ya lo dijo desde hace dos”.

Cabe destacar que el vicealmirante Manuel Roberto Farías, sobrino del ex-Secretario de la Marina, Rafael Ojeda, pagaba a subordinados un millón 700 mil pesos por cada buque de huachicol descargado en los recintos fiscales. Hasta hoy hay 14 detenidos. (Por Gricelda Torres Zambrano)