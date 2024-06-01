Tras coincidir en que el caso es muy grave, el senador del PAN por Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, exige que se llegue a fondo en la investigación sobre el huachicoleo fiscal, en el cual están involucrados marinos, empresarios y funcionarios.
“Requerimos de una gran acción por parte del gobierno de la república. Qué bueno, yo de manera personal felicito a García Harfuch porque ha hecho este tipo de tareas y de detenciones pero requerimos ir a fondo.
-Involucran al panista Ernesto Ruffo-
Bueno, porque tiene una agencia aduanera. Él ha dicho, que me investiguen y hasta donde sea responsable yo respondo. Él ya lo dijo desde hace dos”.
Cabe destacar que el vicealmirante Manuel Roberto Farías, sobrino del ex-Secretario de la Marina, Rafael Ojeda, pagaba a subordinados un millón 700 mil pesos por cada buque de huachicol descargado en los recintos fiscales. Hasta hoy hay 14 detenidos. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Ramírez Acuña pide que se llegue a fondo en el caso del huachicoleo fiscal
