Un hombre fue asesinado a tiros en la colonia El Tanque, a pocas cuadras del centro de Teocaltiche, confirmaron autoridades estatales.

El ataque ocurrió en la calle Revolución, esquina con Justo Sierra, donde vecinos reportaron varias detonaciones y a una persona inconsciente en la vía pública. Al llegar, policías estatales que mantienen un operativo permanente en la zona localizaron al hombre sin vida, con al menos dos heridas de bala en el abdomen.

Paramédicos confirmaron que las lesiones le provocaron la muerte en pocos minutos. La Fiscalía del Estado procesó la escena y levantó indicios balísticos, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para su identificación.

De acuerdo con las primeras indagatorias, se trató de una agresión directa, y el responsable permanece prófugo. (Por Edgar Flores Maciel)