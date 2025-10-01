Los pasajeros entre estos personas de la tercera edad de un camión que provenía de Tamazula con destino a Guadalajara, son algunos de los cientos de automovilistas que continúan varados en Jalisco por el bloqueo carretero de productores de maíz , explica Guadalupe Vega, quien esperaba a sus familiares desde ayer a las cinco de la tarde.

“Tuvimos noticias de mi hermana porque ella venía de Tamazula de Gordiano el día de ayer. El promedio de hora de llegada era a las cinco de la tarde, pero como hasta las ocho, nueve de la noche nos dijeron que estaban retenidas pero no nos supo decir exactamente dónde. Estaban en la carretera. Pasó toda la noche y no se movieron y el pendiente es porque son dos personas de tercera edad enfermas”.

Otros automovilistas señalan que continúan varados en otros puntos desde hace más de 21 horas. Lo mismo ocurre con decenas de personas en el tramo Pénjamo a la Piedad, Michoacán. Pasaron la noche en la carretera. (Por Gricelda Torres Zambrano)