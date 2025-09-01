Un hombre de 40 años fue asesinado de tres disparos la noche de este domingo en la colonia Cabañitas de Zapopan. El ataque se registró en el cruce de las calles Albañiles y Cabañas, cuando la víctima reparaba su camioneta frente a su domicilio.

Según el testimonio de su pareja sentimental, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, le dispararon antes de huir. La víctima quedó tendida junto a su vehículo, lo que generó múltiples reportes a la comisaría municipal.

Policías y paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el hombre había fallecido tras recibir impactos en el hombro y la espalda. Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables y el posible móvil del crimen. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación. (Por Edgar Flores Maciel)