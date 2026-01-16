Un joven de 25 años murió la noche del jueves en un accidente de motocicleta ocurrido en la carretera Guadalajara–El Salto, a la altura del cruce con la carretera Chapala.

Con este caso, asciende a nueve el número de motociclistas fallecidos en lo que va de 2026 en la Zona Metropolitana, un promedio de casi dos por día.

El siniestro fue reportado alrededor de las 9 de la noche.

Paramédicos de la Cruz Verde localizaron al joven sin signos vitales junto a su motocicleta, pese a que portaba casco de seguridad.

Según autoridades, tras derrapar, el conductor fue proyectado contra un muro de contención y la valla metálica, lo que le causó graves heridas en abdomen y pecho que provocaron su muerte instantánea.

Policías Viales de El Salto resguardaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía de Jalisco realizaban las diligencias correspondientes y procedían al levantamiento del cuerpo, que permanecía sin identificar al cierre de esta nota. (Por Edgar Flores Maciel)