Un fuerte choque entre un tráiler y un camión de transporte de personal dejó 25 personas lesionadas en el Anillo Periférico Sur, a la altura de Camino al ITESO, en la colonia Santa María Tequepexpan, Tlaquepaque.

Las primeras investigaciones buscan determinar si el tráiler se detuvo repentinamente o si ocurrió una distracción del operador del camión, que impactó por alcance.

El siniestro movilizó a bomberos, rescatistas, paramédicos de Cruz Verde y policías viales.

Todos los lesionados viajaban en el camión, incluido el conductor.

Tres personas fueron trasladadas en estado regular, mientras que las otras 22 firmaron su desistimiento tras la valoración médica.

El accidente provocó el cierre parcial de tres de los cuatro carriles del Periférico Sur en sentido Chapala–López Mateos, lo que generó un severo cuello de botella con tráfico detenido por varios kilómetros.

Las autoridades viales continúan los peritajes para determinar responsabilidades en el hecho. (Por Edgar Flores Maciel)