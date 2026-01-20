Una mujer de entre 25 y 30 años murió la tarde de este lunes tras sufrir un presunto accidente laboral dentro de un establecimiento ubicado en la colonia Las Pintas, en el municipio de El Salto.

De acuerdo con los primeros reportes, compañeros de trabajo solicitaron apoyo de cuerpos de emergencia luego de que la joven quedara prensada en un elevador de aparente fabricación irregular que, tras una supuesta falla, habría colapsado sobre ella.

Al llegar, bomberos, paramédicos y policías confirmaron que la víctima permanecía atrapada entre la estructura metálica.

Tras varios minutos de maniobras, los elementos de rescate lograron liberarla; sin embargo, personal de los Servicios Médicos Municipales determinó que ya no presentaba signos vitales.

La zona quedó asegurada por autoridades municipales para verificar si el establecimiento cumplía con las medidas de seguridad correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)