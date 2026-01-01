Rechaza el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que exista una negociación con los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista para que voten en favor de la reforma electoral.

“No, no tiene sentido eso. La verdad es que hay mucha especulación. No creo que esté en una mesa de negociación el intercambio de gubernaturas a cambio del voto del PT y el Verde, primero porque es falso; y segundo porque no se sabe aún sobre los acuerdos”.

De hecho, añade, hoy estarán reunidos los dirigentes del Verde con la secretaria de Gobernación y con el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; y mañana habrá otro encuentro en la que participarán ambos partidos. Pero además, añade, aún no hay iniciativa y por tanto, no hay materia para negociar. (Por Arturo García Caudillo)