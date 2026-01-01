Una joven, de aproximadamente 25 años, murió tras un accidente de motocicleta ocurrido en el cruce de la Calzada Independencia y la calle Volcán Usulután, en la colonia Panorámica de Huentitán, de Guadalajara.

De acuerdo con testigos, la pareja que viajaba en la motocicleta circulaba a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control del vehículo y derrapó, lo que provocó que ambos ocupantes salieran proyectados.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de la mujer, quien sufrió un fuerte impacto en la cabeza, mientras que el conductor sobrevivió y fue trasladado a un hospital en estado grave.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. (Por Edgar Flores Maciel)