Una joven, de aproximadamente 25 años, murió tras un accidente de motocicleta ocurrido en el cruce de la Calzada Independencia y la calle Volcán Usulután, en la colonia Panorámica de Huentitán, de Guadalajara.
De acuerdo con testigos, la pareja que viajaba en la motocicleta circulaba a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control del vehículo y derrapó, lo que provocó que ambos ocupantes salieran proyectados.
Paramédicos confirmaron el fallecimiento de la mujer, quien sufrió un fuerte impacto en la cabeza, mientras que el conductor sobrevivió y fue trasladado a un hospital en estado grave.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. (Por Edgar Flores Maciel)
Muere joven tras derrapar motocicleta en Calzada Independencia
Una joven, de aproximadamente 25 años, murió tras un accidente de motocicleta ocurrido en el cruce de la Calzada Independencia y la calle Volcán Usulután, en la colonia Panorámica de Huentitán, de Guadalajara.