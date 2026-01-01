Los Charros de Jalisco apalearon 13 carreras por 4 a las Águilas de Mexicali en el Estadio Panamericano de Zapopan con una ofensiva explosiva desde la primera entrada para tomar ventaja de 2-0 en la serie Semifinal de la Liga de Béisbol del Pacífico.

La novena que dirige Benjamín Gil marcó diferencia desde temprano al aprovechar cuatro errores defensivos del rival. En el primer episodio, Jalisco se fue al frente con par de carreras, y en la segunda entrada armó un rally de cinco anotaciones que perfilaron el rumbo del encuentro.

Luis Payán fue el pitcher ganador con labor de cinco entradas, en las que permitió cuatro hits y tres carreras, mientras que a la ofensiva, Julián Ornelas volvió a ser figura con cuadrangular, doble, base por bolas, dos producidas y par de anotadas. También destacó Santiago Chávez, quien conectó a jonrón en la tercera entrada.

Con la serie a su favor por 2-0 a partir de mañana los Caporales viajan a territorio cachanilla en busca de las 2 victorias que les faltan para instalarse en la final y poder disputar nuevamente el título del Circuito Invernal.

Mientras que, una buena apertura de Aldo Montes, combinada con ofensiva oportuna, le dio a los Tomateros de Culiacán la victoria ante los Algodoneros de Guasave, al imponerse por 6 carreras a 4 para tomar ventaja en la serie de dos juegos a cero. (Por Manuel Trujillo Soriano)