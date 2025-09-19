La física y astrónoma Julieta Fierro, investigadora de la UNAM y referente de la divulgación científica en México y América Latina, murió este viernes.

A lo largo de su carrera acercó la astronomía a millones de personas a través de museos, libros, artículos, radio y televisión.

Su labor fue reconocida con premios internacionales como el Kalinga de la UNESCO y el Mario Molina, además de cuatro doctorados honoris causa.

Recordada por su carisma y capacidad de despertar la curiosidad, Fierro se convirtió en una de las voces más queridas de la ciencia en el mundo hispano.