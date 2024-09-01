El Banco de México informó que, al 12 de septiembre pasado, el saldo de la reserva internacional llegó a 246 mil 266 millones de dólares, un nuevo récord histórico.

El incremento semanal fue de 801 millones, impulsado por la venta de dólares del Fondo Mexicano del Petróleo y por un ajuste de valuación de activos.

En lo que va del año, las reservas acumulan un aumento de 17 mil 277 millones de dólares, lo que aseguran expertos consolida la fortaleza financiera del país.