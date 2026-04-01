Un motociclista de 42 años murió tras un fuerte choque registrado en la colonia Jardines de Santa Isabel, en Guadalajara.

El accidente ocurrió en el cruce de Avenida Batallón de San Patricio y San Fermín, donde la víctima viajaba con una mujer de 41 años cuando fueron impactados por una camioneta.

Debido a la colisión, el hombre sufrió lesiones mortales en la cabeza y quedó prensado, por lo que paramédicos confirmaron su fallecimiento en el sitio.

La acompañante resultó gravemente herida y fue trasladada a la Cruz Verde, donde su estado se reporta crítico.

La conductora de la camioneta, de 57 años, permaneció en el lugar y quedó a disposición de las autoridades.

El caso es investigado por el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. (Por Edgar Flores Maciel)