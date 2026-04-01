El cadáver de un hombre fue localizado al interior de una vivienda semiabandonada en la colonia Lomas de San Pedro Tlaquepaque.

El hallazgo ocurrió en el cruce de Rufino Tamayo y Frida Kahlo, luego de que vecinos reportaran un fuerte olor a putrefacción.

Policías municipales ingresaron al inmueble y encontraron a la víctima atada de pies y manos, con varios días de evolución cadavérica.

Paramédicos de Cruz Verde confirmaron el fallecimiento y estimaron que el crimen habría ocurrido al menos 15 días antes.

Debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible determinar la causa de muerte ni la identidad del hombre.

Personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco procesó la escena y trasladó el cuerpo a la morgue metropolitana.

Vecinos señalaron no haber escuchado ruidos o detonaciones que alertaran sobre el hecho. (Por Edgar Flores Maciel)