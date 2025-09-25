Un niño de tres años fue encontrado muerto la tarde de este jueves dentro de un pozo de agua en una ladrillera de la colonia Santa Rosa, en el municipio de Tonalá.

Según las autoridades, el menor estaba comiendo con su familia cuando avisó que iría al baño, pero no regresó. Al buscarlo, sus padres lo localizaron flotando en el cuerpo de agua e intentaron rescatarlo, al tiempo que pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

Cuando paramédicos arribaron al sitio confirmaron que el pequeño ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado muerto en el lugar.

Bomberos y policías municipales apoyaron en la extracción del cuerpo, que fue entregado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La Fiscalía del Estado abrió una investigación para esclarecer el caso. (Por Edgar Flores Maciel)