El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, acompañado por Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, realizó el primer recorrido completo de la Línea 4 del tren eléctrico, desde Tlajomulco Centro hasta Las Juntas, en Tlaquepaque.

Durante la supervisión se llevaron a cabo pruebas de circulación a baja velocidad, de aproximadamente 50 kilómetros por hora, en los nuevos trenes eléctricos. El mandatario anunció que la obra civil concluirá antes de que finalice 2025, acercándose así la fecha de inicio de operaciones.

El sistema de electromovilidad contará con 12 trenes con capacidad para 272 pasajeros cada uno y se estima que realice 117 mil viajes diarios. Con ello, más de 275 mil habitantes de Tlajomulco, Guadalajara y Tlaquepaque reducirán sus traslados de hasta dos horas a entre 35 y 40 minutos.

La Línea 4 estará interconectada con Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada, lo que permitirá mejorar la movilidad en más de 100 colonias y facilitar el acceso a oportunidades de empleo, educación y salud. (Por Edgar Flores Maciel)