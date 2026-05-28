Un pasajero del transporte público murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una agresión armada derivada de un presunto altercado vial en la colonia Chapalita, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Chapalita y Las Rosas, donde los tripulantes de un automóvil sedán y el conductor de una unidad de la ruta 186 protagonizaron una discusión relacionada con el tránsito vehicular.

Las autoridades señalaron que uno de los ocupantes del vehículo particular sacó un arma de fuego y disparó contra el operador del transporte público; sin embargo, el proyectil impactó a uno de los pasajeros de la unidad, quien perdió la vida.

Autoridades informaron que mediante cámaras de videovigilancia se da seguimiento al presunto agresor para tratar de localizarlo. (Por Edgar Flores Maciel)