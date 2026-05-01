De manera súbita terminó hoy la racha ganadora del italiano Jannik Sinner, al ser derrotado en la segunda ronda del Roland Garros por el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º) en cinco sets, por 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6, duelo en el que, el numero uno del mundo, se derrumbó físicamente por el calor y vio terminada su racha de imbatibilidad en el circuito, en la que acumuló 30 victorias consecutivas y conquistó los títulos en: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma de este año.

La eliminación de Sinner abre la puerta para que el serbio, Novak Djokovic, pueda ganar un histórico torneo 25 de Grand Slam.

Mientras tanto en femenil, la campeona vigente Coco Gauff, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la ex número uno del mundo Naomi Osaka, ganaron sus respectivos juegos y avanzaron a la tercera ronda del certamen. (Por Manuel Trujillo Soriano)