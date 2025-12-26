El mundo del rock despide a Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, quien falleció a los 65 años tras sufrir una complicación de salud, de la cual no se brindaron mayores detalles.

La noticia fue confirmada oficialmente por la banda británica, que informó que el músico murió el día de Navidad en su hogar.

En un comunicado, The Cure recordó a Bamonte como una figura “intensa, intuitiva, constante y enormemente creativa”, destacando su personalidad y su valioso aporte artístico a lo largo de décadas. (Por Katia Plascencia Muciño)