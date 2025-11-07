Una de las víctimas del choque fatal en la carretera Teocaltiche–Jalostotitlán fue identificada como Allison Montaño, de 21 años, quien apenas días atrás había sido coronada como reina de las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Dolores.

La joven viajaba en un auto compacto que se impactó de frente contra un vehículo de carga pesada a la altura del kilómetro 27, donde tanto ella como el conductor murieron al instante. Autoridades investigan las causas del accidente.

El municipio vive horas de consternación, pues apenas anoche, dos hombres fueron asesinados a balazos en el recinto ferial, donde una persona más resultó gravemente herida. (Por Edgar Flores Maciel)