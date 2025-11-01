Warner Bros. anunció oficialmente el regreso de la icónica saga “Gremlins” con una tercera entrega que llegará a los cines el 19 de noviembre de 2027.

Chris Columbus dirigirá la película, mientras que Steven Spielberg volverá como productor ejecutivo a través de Amblin Entertainment.

El guion estará a cargo de Zach Lipovsky y Adam Stein, y la producción correrá por cuenta de 26th Street Pictures.

Aunque la trama y el elenco se mantienen en secreto, el estudio promete conservar el espíritu que convirtió a la cinta original de 1984 en un clásico de culto.

El anuncio llega en un año de récord para Warner Bros., que ha liderado la taquilla mundial con más de 4 mil millones de dólares en ingresos. (Por Katia Plascencia Muciño)