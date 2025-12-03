Un hombre de aproximadamente 60 años murió este miércoles tras intentar ganarle el paso al tren en la zona centro del municipio de El Arenal, Jalisco.

De acuerdo con versiones de testigos, el sexagenario viajaba con su familia cuando intentó cruzar la vía férrea a baja velocidad, pese a que la locomotora se aproximaba a pocos metros. El vehículo fue embestido y proyectado hacia un costado de la calle Avelino Ruiz.

Servicios de emergencia acudieron al lugar y localizaron al conductor gravemente lesionado, mientras que sus familiares presentaban heridas menores. Todos fueron trasladados a una clínica del IMSS, donde se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo. (Por Edgar Flores Maciel)