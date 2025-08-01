Desde la sala de prensa de la FIL se anunciaron los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo 2025.

Las ganadoras y ganadores fueron Fátima Aguilar en crónica; Josefina Ruiz en noticia; Luis Gerardo Hernández en entrevista; y, en reportaje, María Ramírez Blanco y Shiebi Aguilar.

Ulises Ruiz obtuvo el premio de fotoperiodismo y Paula Barba, de la Universidad Panamericana, ganó en estudiantes.

Por último, Iván Sergio Mendo fue reconocido con el galardón a la trayectoria periodística por el ejercicio de más de 42 años.