El actor británico Stephen Hibbert, recordado por su participación en la película Pulp Fiction, falleció a los 68 años tras sufrir un ataque cardíaco en Denver, Colorado.

Hibbert es especialmente recordado por interpretar a “The Gimp” en el filme dirigido por Quentin Tarantino en 1994, una de las escenas más impactantes de la cinta protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis y Samuel L. Jackson.

Además de su trabajo como actor, también desarrolló una carrera como guionista en televisión y colaboró en programas como Mad TV, así como en la película animada Shrek. (Por Pilar Gutiérrez)