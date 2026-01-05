Un joven, de aproximadamente 25 años, falleció este lunes tras ser arrollado por un vehículo de carga pesada sobre el Periférico Sur, a unos metros de avenida Colón, en Tlaquepaque.

Se trata del tercer motociclista que pierde la vida en un hecho vial en lo que va de 2026.

Testigos señalaron que un corte a la circulación provocó que el operador de un tráiler impactara al motociclista, quien sufrió lesiones graves y murió en el lugar.

El incidente generó afectación vehicular en el sentido que va de Colón hacia avenida 8 de Julio. (Por Edgar Flores Maciel)