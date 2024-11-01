El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 27 afectará esta semana al noroeste y norte de México, con un descenso notable de temperatura, fuertes rachas de viento y lluvias.
De acuerdo con el organismo, el sistema aumentará la probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Detalla que persistirá ambiente frío con heladas y posibles mínimas de diez grados bajo cero en zonas serranas de esas entidades.
Frente frío 27 traerá marcado descenso de temperatura en el norte del país
