Un trabajador falleció al caer desde una altura de entre 15 y 20 metros mientras realizaba labores de mantenimiento en un edificio de la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara.

El accidente ocurrió sobre la calle Calderón, donde, el hombre perdió el equilibrio durante las maniobras y murió de forma instantánea.

El cuerpo fue trasladado por personal forense, mientras se indaga si el trabajador contaba con las condiciones de seguridad necesarias.