Un derrumbe en la mina “Minerales de Sinaloa”, en el municipio de El Rosario, mantiene a cuatro trabajadores atrapados desde el miércoles, por lo que autoridades intensificaron el operativo de rescate.

El Ejército desplegó 38 elementos especializados en estructuras colapsadas, que se suman a otros 60 efectivos ya en la zona, además de binomios caninos y equipo especializado.

En total, participan 98 elementos de las Fuerzas Armadas en coordinación con Protección Civil y autoridades locales, con el objetivo de acelerar la localización de los mineros en condiciones de difícil acceso.