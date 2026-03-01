Un derrumbe en la mina “Minerales de Sinaloa”, en el municipio de El Rosario, mantiene a cuatro trabajadores atrapados desde el miércoles, por lo que autoridades intensificaron el operativo de rescate.
El Ejército desplegó 38 elementos especializados en estructuras colapsadas, que se suman a otros 60 efectivos ya en la zona, además de binomios caninos y equipo especializado.
En total, participan 98 elementos de las Fuerzas Armadas en coordinación con Protección Civil y autoridades locales, con el objetivo de acelerar la localización de los mineros en condiciones de difícil acceso.
Refuerzan búsqueda de mineros atrapados tras derrumbe en Sinaloa
Un derrumbe en la mina “Minerales de Sinaloa”, en el municipio de El Rosario, mantiene a cuatro trabajadores atrapados desde el miércoles, por lo que autoridades intensificaron el operativo de rescate.