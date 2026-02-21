El músico de origen puertoriqueño, Willie Colón, falleció a los 75 años, según confirmó su familia en redes sociales.

De acuerdo con el comunicado, el artista murió en paz, acompañado de sus seres queridos.

Sin detallar las causas, sus familiares pidieron respeto durante el duelo y destacaron el legado musical que deja como trombonista, compositor y productor.

Nacido en 1950 en el Bronx, Nueva York, Colón fue una figura clave en la consolidación de la salsa a nivel internacional. (Por Katia Plascencia Muciño)