La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que diez mexicanos han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o durante redadas migratorias en el segundo mandato de Donald Trump.

La dependencia informa que del 20 de enero al 23 de octubre se realizaron 169 operativos con 2 mil 382 connacionales detenidos.

El canciller Juan Ramón De la Fuente añadió que se han enviado 13 notas diplomáticas para exigir investigaciones y respeto a los derechos humanos, además de ofrecer asistencia consular y apoyo a las familias de las víctimas.