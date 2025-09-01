Un juez de control vinculó a proceso por homicidio a Dónovan “N”, uno de los detenidos por el asesinato del abogado David Cohen, ocurrido el 13 de octubre en la Ciudad de México.

Durante la audiencia, que duró cerca de dos horas, se ratificó la prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Sur y se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La defensa del imputado señaló que el caso se sostiene en indicios y testimonios de policías e imágenes de video.

Añadió que evalúan un procedimiento abreviado, con una posible sentencia mínima de 20 años.