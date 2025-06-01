Durante el año fiscal 2025, que concluye este martes, 20 inmigrantes fallecieron bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, la cifra más alta desde 2020, cuando murieron 21 personas en plena pandemia.

Entre las víctimas más recientes están el mexicano Miguel Ángel García Hernández y el salvadoreño Norlan Guzmán Fuentes, quienes perdieron la vida tras el tiroteo del pasado miércoles en las instalaciones de ICE en Dallas.

Activistas denuncian condiciones precarias y falta de atención médica bajo el gobierno de Donald Trump.