Madre e hijo fallecieron por ahogamiento en las playas de San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, por el alto oleaje en la franja costera desde Pinotepa Nacional hasta San Mateo del Mar.

La mujer de unos 37 años de edad perdió la vida al intentar salvarle la vida a su hijo quien era arrastrado por las olas de más de tres metros de alto.

En el mismo contexto, elementos de la Secretaría de Marina iniciaron la búsqueda de una bañista desaparecida, luego de ser arrastrada por el mar en su pretensión por ayudar a la mujer.