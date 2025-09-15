La Fiscalía General de Tabasco confirmó el auto de vinculación a proceso en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad y protección ciudadana, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

De encontrarse culpable, el ex funcionario estatal podría ser condenado a 60 años de prisión.

Asimismo, el Juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el presunto líder del grupo criminal “La Barredora” o “comandante H” permanecerá privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”.