Un incendio registrado la mañana de este sábado en una vivienda del fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga, dejó tres personas muertas.

El siniestro ocurrió en una casa de dos niveles ubicada en la calle Cerro Ceibal, cruce con Cerro Canelo, donde el fuego se propagó por completo al interior.

Elementos de Protección Civil y Bomberos municipales sofocaron las llamas y, tras enfriar el área, localizaron los cuerpos de las víctimas, cuyas identidades aún no se han determinado.

La zona fue asegurada por la Policía Municipal y el Ministerio Público, mientras personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó los peritajes y el levantamiento de los cuerpos.

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación. (Por Edgar Flores Maciel)