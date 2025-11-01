La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó por el incremento de fraudes digitales durante el ‘Buen Fin’ y emitió recomendaciones para los consumidores.

Los especialistas subrayan que en esta temporada de ofertas y descuentos, se multiplican las estafas en línea, sitios web falsos, enlaces maliciosos, suplantación de identidad, robo de contraseñas y sustracción de datos personales.

Advierten que los ciberdelincuentes intensifican sus operaciones y buscan aprovechar el incremento en las transacciones digitales para cometer fraudes y obtener beneficios ilícitos a través de las redes sociales, aplicaciones y otras plataformas digitales.