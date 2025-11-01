La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó por el incremento de fraudes digitales durante el ‘Buen Fin’ y emitió recomendaciones para los consumidores.
Los especialistas subrayan que en esta temporada de ofertas y descuentos, se multiplican las estafas en línea, sitios web falsos, enlaces maliciosos, suplantación de identidad, robo de contraseñas y sustracción de datos personales.
Advierten que los ciberdelincuentes intensifican sus operaciones y buscan aprovechar el incremento en las transacciones digitales para cometer fraudes y obtener beneficios ilícitos a través de las redes sociales, aplicaciones y otras plataformas digitales.
Alertan por aumento de fraudes digitales durante el Buen Fin
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó por el incremento de fraudes digitales durante el ‘Buen Fin’ y emitió recomendaciones para los consumidores.