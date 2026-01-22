Autoridades estatales confirmaron que la muerte de los cuatro arquitectos ocurrida en una cabaña del municipio de Gómez Farías, obedeció a la intoxicación por inhalar monóxido de carbono, indica Alejandro Torres Ramírez, vicefiscal de investigación regional.

“La primera línea de investigación fue en base a la necropsia que se les practicó, qué fue por intoxicación de un agente químico a determinar. Una vez que se toman estas muestras y se mandan a laboratorio químico, resulta que la gente químico que causó la muerte de esas personas fueron el monóxido de carbono”.

Los jóvenes fueron localizados tirados sin vida al interior de la cabaña la tarde del pasado domingo.

Sus cuerpos ya fueron entregados a sus familias. (Por Edgar Flores Maciel)