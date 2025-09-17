Al ser cuestionado sobre el número de ciclistas y peatones fallecidos por atropellamientos y falta de infraestructura como ciclovías y banquetas, el director de la Agencia Metropolitana para la Movilidad (AMIM), Adrián Jezhel López, se limitó a admitir que las muertes han disminuido, pero se siguen registrando en las periferias y accesos carreteros de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Donde tenemos más concentración de muertes es en los accesos carreteros que comentaba, en los diferentes accesos que hay en la ciudad: carretera a Chapala, carretera a Tepic, Saltillo, López Mateos, donde las condiciones son distintas y en este sentido contestando también a la pregunta que hacía el otro reportero, estas soluciones de movilidad activa son necesarias en toda la ciudad”.

Lo que sí dijo el director de la AMIM es que por lo menos son 20 ciclistas atropellados y fallecidos en lo que va del 2025, en el Área metropolitana de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)