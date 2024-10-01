El exsecretario de Gobernación y hoy coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, no niega los vínculos que lo unen con Hernán Bermúdez, a quien él designó como secretario de Seguridad en Tabasco.

“Pues a Hernán yo lo conozco, desde luego, desde hace muchos años, coincidimos en el gobierno de Tabasco cuando yo fui presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahí lo conocí. Él era, creo director operativo, en aquella época, dirección de Seguridad Pública. Más adelante yo fui subsecretario de Gobierno y él fue director general de Seguridad Pública, lo conozco desde aquella época”.

Sin embargo, rechazó cualquier vínculo con el cártel de La Barredora, el cual era liderado por Bermúdez.

“Sí, totalmente. Pues primero, en el espacio de tiempo en que se dan esas dizque comunicados, pos ya ya no estaba de gobernador”. (Por Arturo García Caudillo)