Una mujer de 32 años fue asesinada a balazos presuntamente por su expareja en el poblado de La Laja, en el municipio de Zapotlanejo. Tras el ataque, el agresor atentó contra su vida y murió momentos después mientras recibía atención médica.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Hidalgo y Pedro Moreno.

De acuerdo con los primeros reportes, tras una discusión el hombre, de aproximadamente 60 años, disparó contra la mujer, quien murió en el lugar. Posteriormente, el agresor se lesionó con el arma de fuego.

Las autoridades informaron que la víctima se encontraba separada del sujeto desde hace varios meses debido a antecedentes de violencia ejercida en su contra.

El hombre fue trasladado herido a la Cruz Roja de Zapotlanejo, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense, mientras que la Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)