México apuesta a que la Copa Mundial de la FIFA 2026 genere un impacto económico y turístico superior al de ediciones anteriores, con un crecimiento estimado de hasta 80 por ciento frente a Rusia 2018.

Durante la presentación de la campaña “Lo hecho en México siempre gana”, el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, señaló que la inversión en el país rondará los tres mil millones de dólares, destinados a infraestructura, estadios y servicios.

Se prevé la llegada de más de cinco millones de turistas y un aumento significativo en el consumo nacional.

La campaña busca fortalecer la industria local y promover productos nacionales.

Autoridades destacaron que los beneficios se extenderán a todo el país, con generación de empleo y mayor proyección internacional.